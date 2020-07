Pagano e il Crema si separano dopo 10 anni

CREMA (25 luglio 2020) - Dopo 10 anni, oltre 300 partite e un centinaio di gol, Nicolò Pagano e il Crema si lasciano. Il capitano lascia il club nerobianco (Serie D) affidando il proprio saluto, e i propri ringraziamenti, a un post sul suo profilo Facebook. All'origine del divorzio, avvenuto comunque in modo composto, senza forzature o strappi unilaterali, divergenze di natura economica. "Il Crema - dichiara il presidente Enrico Zucchi - ha proposto ciò che in questo momento ha potuto, partendo dal presupposto di fare proposte che è in grado di onorare. L’atleta ha scelto ciò che ha voluto. La differenza tra potere e volere dà la misura dei differenti approcci".

