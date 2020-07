Cremonese, Piccolo si ferma. Salterà lo Spezia. Stagione finita?

CREMONA (23 luglio 2020) - Altra tegola sulla Cremonese. Si è fermato in allenamento Antonio Piccolo che nel calciare un pallone ha avvertito un dolore muscolare. L’attaccante domani non potrà quindi essere a disposizione nei panni di ex contro lo Spezia. Al momento non è nota la gravità dell’infortunio perché l’attaccante dovrà essere sottoposto ad accertamenti ma non si può nemmeno escludere che la sua stagione sia finita. Esattamente come quella del centrocampista Francesco Deli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO