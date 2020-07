Ciclismo in lutto, il cuore di Spaséta si è fermato

CREMONA (19 luglio 2020) - Per il mondo del ciclismo cremonese è una domenica di lutto, piena di tristezza e di lacrime.

All’età di 80 anni si è spento Luigi Gagliardi, per tutti ‘Spaséta’, imprenditore e organizzatore della storica cerimonia di premiazione, gli Oscar della bici provinciale. Persona genuina e generosa, un punto di riferimento per intere generazioni di appassionati e di ciclisti. Durante la pandemia Gagliardi aveva resistito all'aggressività del Coronavirus, superando un mese e mezzo di ricovero in ospedale e tornando a casa dopo tanta sofferenza, con i figli Alamo e Mirko. Ma il lascito del virus è stato devastante, sul lungo periodo, e nella serata di sabato il cuore di ‘Spaséta’ non ha retto.

I funerali si terranno martedì mattina, a Spinadesco, il paese dove Luigi era nato nel 1940, prima di dedicarsi ad una vita di sacrifici, di duro lavoro, ma anche di passioni, al fianco della moglie Virginia.

Dopo aver corso a livello giovanile nella Pievese Decordi, Gagliardi aveva trasferito il nomignolo d’infanzia al titolo sociale dell’attività di famiglia (il negozio di arredamenti sulla via Milano tra Cavatigozzi e Cremona) e nei tradizionali Premi Spaséta, che da 42 anni celebrano le imprese dei migliori corridori della provincia di Cremona.

Un rito iconico per il mondo delle due ruote: dal lontano 1978, anno della prima edizione, la parola Spaséta all’ombra del Torrazzo è sinonimo di ciclismo. Ma anche di generosità, di passione, di perseveranza. Tutte le qualità umane che spingevano Gagliardi, ogni anno a novembre, a pianificare la grande festa della disciplina che amava, riservando premi a tutti, dai piccoli atleti degli Esordienti fino ai professionisti più affermati.

"Hanno iniziato a chiamarmi Spaséta quando, da Spinadesco, sono andato in città per lavorare come apprendista tappezziere. Il motivo? I capelli, dritti come una spazzola. Avevo 12 anni, e quel soprannome non mi ha più mollato", aveva raccontato nel corso di un’intervista a La Provincia nel novembre 2018, alla vigilia della 40esima edizione delle premiazioni.

Il ciclismo cremonese piange un’altra delle sue colonne. Ma attraverso l’eredità e il significato dei mitici Premi Spaséta, i valori umani e il cuore grande di Gagliardi saranno eterni nella memoria degli appassionati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO