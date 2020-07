Sport, al via il bando per sostenere le società dilettantistiche lombarde

MILANO (15 luglio 2020) - “Al via il bando dell’Assessorato allo Sport di Regione Lombardia ‘E’ di nuovo sport’ che ha l’obiettivo di aiutare le società sportive dilettantistiche nonostante la sospensione delle attività sportive a causa dell’emergenza sanitaria”. Lo comunica l’assessore regionale allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi. Da oggi e fino al 15 settembre basta collegarsi al sito internet di Regione Lombarda all’indirizzo www.bandi.servizirl.it e seguire la procedura per entrare nella graduatoria dedicata alle diverse società dilettantistiche sportive lombarde.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 3.785.369 euro, di cui 2.785.369 euro a carico di Regione Lombardia e 1.000.000 euro a carico di Fondazione Cariplo.

Società dilettantistiche, il bando

Il bando totalmente rinnovato rispetto agli anni precedenti raddoppia la dotazione finanziaria a disposizione della società sportive lombarde, passando dal 1,6 milioni a 3,7 milioni del 2020. Inoltre permetterà di ricevere un contributo massimo fino a 10.000 euro a chi entra in graduatoria.

Edizione 2020

Nell’edizione 2020 saranno comprese sia le spese ordinarie sostenute dalle società sportive che quelle legate all’emergenza sanitaria. Il contributo concesso sarà pari al massimo al 70% delle spese ammissibili e andrà da un minimo di 6.000 a un massimo di 10.000 euro. Le domande di contributo devono comprendere spese riferite al periodo compreso tra il 1 settembre 2019 e il 15 settembre 2020.

Il settore deve ripartire dopo emergenza

“Il bando è un valido aiuto – spiega l’assessore Cambiaghi – che intende sostenere il rilancio di tutto il sistema sportivo lombardo. L’obiettivo, infatti, è quello di sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche che, nonostante la sospensione delle attività hanno dovuto sostenere numerose spese di carattere ordinario.

“Ringrazio Fondazione Cariplo – aggiunge – per aver immediatamente accolto la proposta di fare un’iniziativa a quattro mani in favore dello sport, stanziando un milione di euro”.

Lombardia al centro dello sport italiano

“Il mondo sportivo da poco ha iniziato a rialzare la testa – continua – e con questa misura vogliamo dare un aiuto vero a tutte le realtà per riprendere a fare sport. La Lombardia è sempre stata un punto di riferimento per lo sport. Vogliamo tornare ad essere il centro del mondo italiano ed europeo”.

Fosti: ruolo associazionismo sportivo è essenziale

“Le attività sportive – rileva Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo – svolgono un ruolo importante nella costruzione di legami all’interno delle nostre comunità e nella promozione di uno stile di vita sano e attivo. Lo sport è inoltre un’occasione di apprendimento e di scoperta di sè in rapporto agli altri. È un ambito in cui sperimentare il valore e la forza dell’essere parte di una stessa realtà”.

“Fondazione Cariplo in collaborazione con la Regione Lombardia – conclude – vuole sostenere le associazioni e le organizzazioni no profit in ambito sportivo perché possano continuare a offrire queste opportunità al nostro territorio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO