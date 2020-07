Cremonese-Chievo, diretta dalle ore 21

CREMONA (13 luglio 2020) - La Cremonese adesso si sente meno sola. Quando Pierpaolo Bisoli era arrivato a Cremona la squadra era in piena zona playout e le distanze dalle dirette concorrenti preoccupavano. Lo scorso marzo, alla vigilia della gara contro il Frosinone, i grigiorossi potevano fare la corsa solo su Ascoli e Venezia. Oggi la permanenza in serie cadetta è un discorso che coinvolge molte più squadre grazie soprattutto alla risalita dei grigiorossi con 13 punti in sette gare. Il calendario propone anche oggi una serie di scontri diretti che potrebbero giocare o meno a favore della Cremonese, chiamata a confrontarsi con il Chievo Verona che deve difendere la propria posizione in zona playoff. Stasera allo Zini (ore 21) i grigiorossi troveranno un avversario probabilmente un po’ più disposto a giocare e a rischiare a differenza del Livorno che cercava di blindare l’area. Aglietti, che l’anno scorso firmò un bellissimo finale di campionato con l’Hellas, ritenta la stessa sorte con l’altra società di Verona. Anche se il Chievo lamenta diverse assenze in una rosa abbastanza corta.

