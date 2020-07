CREMONA (13 luglio 2020) - Campionati dilettantistici al via da domenica 27 settembre, con l’antipasto delle Coppe che partiranno il prossimo 13 settembre. Queste le decisioni del consiglio del Comitato Regionale Lombardia, che si è riunito stamattina per definire le tempistiche d’inizio dell’attesa stagione 2020-2021 e del ritorno all’attività agonistica dopo la lunga sosta legata al Covid-19. Sono stati anche decisi i periodi di apertura delle iscrizioni: al via il 23 luglio e scaglionate nelle settimane successive in base alle varie categorie.

"Impostiamo l’attività per poter partire dalla metà di settembre – commenta il presidente del CRL Giuseppe Baretti – fermo restando che valuteremo ogni situazione sulla base dell’evoluzione delle condizioni sanitarie e in ossequio a tutti i provvedimenti che verranno emessi dalle autorità istituzionali in riferimento all’emergenza COVID. Per questo, e soprattutto sulla scorta dei numeri delle squadre che risulteranno alla chiusura delle iscrizioni, ci riserviamo di eventualmente adeguare i format stagionali facendo riferimento all’effettiva ripartenza dell’attività. Nel corso della prima settimana di agosto ci riuniremo di nuovo in Consiglio per le decisioni relative alla composizione dei campionati".

Trasmesse alla FIGC anche le richieste di fusione e i cambi di denominazione: la Soncinese è ufficialmente in Promozione dopo la formalizzazione della ‘’fusione’’ con il Lograto, la Scannabuese sale in Prima categoria secondo le stesse modalità con il Santo Stefano Lodigiano. Il Torrazzo Malagnino, dopo aver unito le forze con l’Oratorio Cava Digidue, diventa ‘’Torrazzo Malagnino DG2’’.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO