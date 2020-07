Vanoli, l'avventura sembra finita: non si iscrive alla A

CREMONA (12 luglio 2020) - L'avventura della Vanoli in A sembra finita dopo 11 anni. La società ha comunicato che a causa della "mancanza di coperture economiche e garanzie" non intende iscriversi al prossimo campionato di serie A. A questo punto la parola passa all'assemblea dei soci che potrà valutare eventuali "proposte di subentro" o avviare "le pratiche per la liquidazione".

Titoli di coda che per il sito della Gazzetta dello Sport vengono dati per certi, anche se la comunicazione ufficiale della Vanoloi, diffusa su Facebook intorno alle 14.30, lascia aperto un piccolo spiraglio: "Il Consiglio di Amministrzione riunitosi in data odierna dopo attenta analisi dei budget preventivi stilati per la stagione 2020/2021 ha preso atto della mancanza di coperture economiche e garanzie per lo svolgimento del prossimo campionato di serie A. L’intero Cda ha pertanto rimesso il proprio mandato all’assemblea dei soci che valuteranno eventuali proposte di subentro nella compagine societaria o in alternativa l’avvio delle pratiche di liquidazione della società".

