CREMONA (11 luglio 2020) - Grande novità per il calcio dilettantistico a Cremona. Torrazzo Malagnino e Oratorio Cava Digidue uniscono le loro forze per creare un polo calcistico di riferimento, ancor più strutturato e attrattivo, per la città e per i comuni limitrofi. La collaborazione, già avviata nel 2019, si traduce ora in una fusione con la missione di "crescere nel confronto e in sinergia lasciandosi indietro provincialismi e scelte di respiro corto". La denominazione della società diventerà Torrazzo Malagnino DG2 e il club sarà in Prima categoria con Mauro Panzi allenatore, con annessa Juniores Regionale di fascia B e condivisione dei progetti del settore giovanile che potrà contare su tre impianti: Cambonino, Cavatigozzi e Malagnino (dove giocherà la prima squadra).

Ecco l’annuncio ufficiale da parte dei due club: "Abbiamo concordato un progetto comune di ampio respiro che produce diverse novità. Innanzitutto la società Torrazzo Malagnino ha variato la propria denominazione sociale in “Torrazzo Malagnino DG2” e con l’Oratorio Cava Digidue condividerà un unico settore dilettantistico, partecipando al campionato di Prima Categoria e al campionato Juniores Regionale. Salvatore Della Rovere è stato nominato Team Manager della prima squadra e, insieme al nutrito gruppo di dirigenti di supporto, si cercherà di gestire l’attività in maniera rinnovata e con grande entusiasmo. Seconda novità: anche il Torrazzo Malagnino aderisce al lavoro sul settore di base che da tempo Oratorio Cava Digidue porta avanti abbracciando il progetto del Torino FC Academy e quindi la formazione di tecnici e dirigenti (con possibilità anche di seguire gli allenamenti a Torino), la partecipazione a tornei ed eventi di carattere nazionale (Mundialito, Torneo Academy, partite di Serie A), a raduni nazionali svolti per annate per le selezioni di giovani talenti. Terza e ultima novità: il Torrazzo Malagnino DG2 disputerà il campionato di Prima Categoria presso il Centro Sportivo di Malagnino, dove il sabato pomeriggio saranno ospitate anche le squadre esordienti. Il Cambonino resterà il campo di casa per Juniores Regionali e Allievi Provinciali mentre a Cavatigozzi, oltre le squadre giovanili di Oratorio Cava Digidue, giocheranno anche gli Allievi Interprovinciali e i Giovanissimi Regionali".

