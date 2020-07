Eccellenza: Nufi torna dagli Usa e sceglie l'Offanenghese

OFFANENGO (10 luglio 2020) - Nasce un’Offanenghese a cinque stelle. Dopo gli acquisti del centrale Davini, dell’esterno Abbà e degli attaccanti Montalbano e Corona, il club cremasco di Eccellenza piazza il quinto colpo del mercato post-Covid. E che colpo: direttamente dagli Stati Uniti, il difensore Mirko Nufi firma per i giallorossi e ritrova il tecnico Marco Lucchi Tuelli (con il quale aveva vinto una Coppa di Promozione alla Luisiana).

Partito per gli Usa nel 2017, il 24enne cremasco ha militato per tre stagioni nella Ncaa – la lega dei college – completando parallelamente gli studi in Scienze Motorie. In terra americana Nufi ha difeso i colori dei Wild Cats della Northern Michigan University per poi diventare capitano e leader dei Warriors, formazione del Merrimack College di Boston, al fianco di un altro talento cremasco come Stefano Pesenti. Centrale di grandi qualità tecniche e fisiche, Nufi è cresciuto molto nel calcio collegiale ricevendo anche i premi di miglior difensore della Lega a livello nazionale e dei Playoff. Ora, concluso il percorso a stelle e strisce, l’ex Luisiana ha deciso di tornare a Crema per iniziare la professione di personal trainer in Italia e sposando il progetto ambizioso dell’Offanenghese potrà proseguire quel percorso iniziato nel lontano 2013, quando debuttò appena 16enne in Promozione a Pandino e l’anno successivo anche in C2 con la Pergolettese.

