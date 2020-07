Livorno - Cremonese: diretta alle 21

CREMONA (10 luglio 2020) - Contro il Cosenza era la gara «dello scossone alla classifica», quella contro il Livorno è stata definita da Pierpaolo Bisoli «lo spartiacque» del campionato (grigiorosso). Il tecnico bolognese alza l’asticella perché se il primo tentativo allo Zini era andato a vuoto, adesso la Cremonese deve mettere in campo tutta la sua maturità. Il Livorno può rivelarsi una trappola? Solo se la squadra grigiorossa ci mette un piede dentro. Inutile fare retorica. I toscani sono ultimi in classifica e attendono la matematica retrocessione in serie C, che potrebbe arrivare già oggi proprio per mano dei grigiorossi. Anche la Cremonese ha un obiettivo da inseguire e pure lei si gioca il futuro (suo e dell’allenatore); sul campo ha dimostrato di avere mezzi e caratteristiche per raggiungerlo. Per meritarsi la serie B è vietato fallire questa sera alle 21 il match del Picchi.

Fischio d'inizio alle 21