Cremonese, eurogol di Valzania: Pescara battuto 1-0

CREMONA (3 luglio 2020) - Un eurogol di Valzania piega il Pescara. La Cremonese torna a vincere (1-0) allo Zini e si prende tre punti pesantissimi in chiave salvezza

95' ammonito Galano (Pescara)

90' quattro minuti di recupero

89' occasione per la Cremonese dopo un lungo monologo del Pescara: il tiro a giro di Ceravolo è alto

88' cambio Cremonese: Mogos per Castagnetti

86' punizione per il Pescara, Memushaj calcia altissimo

85' ammonito Ravaglia (Cremonese)

82' cambio Pescara: Borrelli per Maniero

82' cambio Pescara: Pavone per Clemenza

75' Pescara ancora vicino al pari: punizione di Memushaj respinta dalla barriera, palla a Clemenzi che calcia forte e Ravaglia vola a togliere il pallone dall'incrocio dei pali

71' cambio Cremonese: Crescenzi per Celar

71' cambio Cremonese: Ceravolo per Ciofani

71' cambio Pescara Kastanos per Busellato

71' cambio Pescara: Crecco per Masciangelo

68' ancora Pescara pericoloso con un cross dal fondo di Zappa che attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessuno trovi il tocco vincente

61' cambio Cremonese: Kingsley per Valzania

60' il Pescara spreca una clamorosa occasione: Galano scappa via in contropiede, arriva davanti a Ravaglia in uscita, il pallone passa ma termina sui cartelloni pubblicitari

55' grossa occasione della Cremonese: Ciofani spizza di testa lanciando Bianchetti che, contrastato da un difensore, entra in area e calcia male mancando completamente lo specchio della porta

51' poche emozioni nei primi minuti della ripresa

46' si riparte con un cambio per parte

Secondo tempo

Cambio Pescara: Pucciarelli per Balzano

Cambio Cremonese: Palombi per Parigini

Fine primo tempo

45' il Pescara va vicinissimo al pareggio con una discesa sulla sinistra, Galano ha la palla buona ma Gustafson si immola

43' il Pescara ci prova con Clemenza, sinistro da fuori area e pallone sul fondo

32' palla gol per la Cremonese con Parigini che approfitta di un controllo errato di un avversario per impossessarsi del pallone, finta sul diretto marcatore e destro secco respinto dal portiere. Ciofani si avventa sulla respinta e rimette in mezzo, nuova respinta, poi il tiro altissimo di Valzania

30' occasione Pescara: Zappa salta Terranova, entra in area da destra e va al tiro ma il suo sinistro masticato si spegne sul fondo

28' punizione a favore del Pescara: tiro debole di Memushaj tra le braccia di Ravaglia

22' qualche protesta del Pescara per un presunto tocco di braccio di Ravanelli su un colpo di testa di Maniero su angolo Memushaj. La palla sembra però colpire la spalla del difensore della Cremonese.

18' da qualche minuto il Pescara si è fatto più intraprendente: tanto possesso degli abruzzesi, la Cremonese prova a ripartire

15' ammonito Valzania (Cremonese)

10' la Cremonese sta giocando bene

5' GOL DELLA CREMONESE - Il vantaggio porta la firma di Valzania , gran destro dopo che colpisce il palo prima di finire in rete

FORMAZIONI - La Cremonese con il classico 4-3-3, in attacco trova ancora spazio Celar

IL TABELLINO

Cremonese (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Zortea; Valzania, (61' Kingsley) Castagnetti (88' Mogos), Gustafson; Parigini (45' Palombi), Ciofani (71' Ceravolo), Celar (71' Crescenzi). A disposizione: Volpe, Scarduzio, Claiton, Piccolo, Boultam, Gaetano, Palombi, Mogos, Crescenzi, Kingsley, Ceravolo. All. Bisoli (squalificato, in panchina Groppi).

Pescara (4-4-1-1): Fiorillo; Balzano (45' Pucciarelli), Bettella, Scognamiglio, Masciangelo (71' Creco); Zappa, Busellato (71' Kastanos), Memushaj, Galano; Clemenza (82' Pavone); Maniero (82' Borelli). A disposizione: Alastra, Del Grosso, Pucciarelli, Drudi, Pavone, Palmiero, Mane, Crecco, Borrelli, Bojinov, Melegoni, Kastanos. All. Legrottaglie.

Arbitro: Maggioni di Lecco (assistenti Berti di Prato Margani di Latina, quarto uomo Sozza di Seregno).

Reti: 5' Valzania.

Note - Ammoniti Valzania, Galano, Ravaglia, Galano.

Le formazioni e il prepartita