Pergolettese - Pianese (diretta alle 17.30, 0-0 all'andata)

PIACENZA (30 giugno 2020) - Farà molto caldo oggi a Piacenza. E non solo per i 32 gradi che sono previsti nel capoluogo emiliano all’ora in cui è in programma la partita (fischio d’inizio alle 17.30). Farà molto caldo perché la Pergolettese si gioca la salvezza contro i toscani della Pianese. Lo 0 a 0 della gara di andata dei playout ha in pratica lasciato tutto invariato. Ciò significa che il verdetto uscirà da questi 90’ che restano. I gialloblu godono del vantaggio della posizione in classifica, ottenuta al momento in cui il campionato è stato interrotto.

