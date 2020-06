Cremonese - Cosenza diretta ore 21

CREMONA (26 giugno 2020) - Contro il Benevento in memoria delle oltre mille vittime del Covid, contro il Cosenza per ricordare Gigi Simoni, un uomo che per la Cremonese ha significato tanto. La squadra grigiorossa questa sera (stadio Zini ore 21) scenderà in campo con il lutto al braccio insieme al Cosenza per salutare un’ultima volta il suo ex allenatore, direttore tecnico e poi presidente. Gigi Simoni se n’è andato lo scorso 22 maggio ma solo ora che il calcio è tornato negli stadi sarà possibile rendergli omaggio. E per farlo nei migliori dei modi c’è un solo modo: vincere. Un verbo che Simoni ha fatto conoscere bene a Cremona e alla sua società calcistica grazie al trionfo di Wembley e grazie a quel filotto di otto successi consecutivi che in serie B nessuno ha masi superato e che oggi, a quasi trent’anni di distanza, il Benevento di Inzaghi insidia da vicino.

Ne è ben consapevole Pierpaolo Bisoli che parla di gara in grado di dare uno scossone alla classifica della Cremonese e dunque non lascia spazio a molti dubbi: il Cosenza è una tappa del calendario grigiorosso che non può essere sprecata.