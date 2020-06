Ciclismo, Arvedi: una pedalata benefica nei luoghi più colpiti

CREMONA (22 giugno 2020) - Una pedalata solidale e dal forte valore simbolico attraverso i centri più colpiti dalla pandemia. Sabato 11 luglio la Biesse Arvedi Cycling – al timone di una delegazione composta da altri 7 team Continental – attraverserà il Nord Italia per portare nelle zone martoriate dal Coronavirus il messaggio del ciclismo come simbolo di rinascita. Da Codogno (Lodi) a Vò Euganeo (Padova), i primi due focolai dell’emergenza sanitaria: 172 chilometri di ciclopasseggiata non competitiva con tappa centrale all’Ospedale Maggiore di Cremona, in memoria delle vittime del Covid-19, ma anche per ringraziare gli eroi delle strutture sanitarie e raccogliere ricavi da devolvere in beneficenza.

