Promozione, il Romanengo parte col botto: preso Dognini dalla Soresinese

ROMANENGO (22 giugno 2020) - Il primo calciomercato dilettantistico dell’era post-Coronavirus è appena iniziato. Ma sul cremasco si è già concretizzato quello che potrebbe essere ricordato come il colpo dell’estate 2020. Nicholas Dognini lascia la Soresinese dopo due stagioni e approda al Romanengo alla corte del tecnico Roberto Scarpellini. Un’autentica bomba per club giallorosso di Promozione, che in vista della grande ripartenza sembra intenzionato ad alzare il mirino verso il bersaglio grosso. Perché a 38 anni Dognini ha dimostrato di essere ancora un elemento decisivo, segnando 29 reti negli ultimi due anni e contribuendo al rilancio dei rossoblu con prodezze, assist e punizioni. Il mago dei calci piazzati era arrivato a Soresina (dalla Luisiana) nel 2018, ripartendo dalla Prima con Cantoni in panchina. Ora che il ciclo del tecnico cremasco è finito, e si apre l'era Miglioli, anche l’esperto attaccante ha scelto di cercare nuovi stimoli altrove, avvicinandosi ulteriormente a casa. Subito sposato il progetto del ds romanenghese Vincenzo Zuccotti. L’accordo è già stato chiuso, nei prossimi giorni arriverà anche l’ufficialità da parte del club. Le «garanzie tecniche» richieste da Scarpellini per la permanenza a Romanengo, evidentemente, erano proprio queste: nomi importanti per un campionato di vertice.

