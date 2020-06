Pergolettese: mister Albertini abbandona la guida della squadra, torna Contini

CREMA (19 giugno 2020) - La Pergolettese ha comunicato che Fiorenzo Albertini deve abbandonare il gruppo squadra, che si sta preparando per le gare playout, non potendo garantire la sua presenza continua sul campo di allenamento.

La sua dichiarazione sui motivi che l’hanno portato a questa decisione: “I nuovi esami clinici sanitari a cui abbiamo dovuto sottoporci per ottenere l’idoneità all’attività sportiva, previsti del protocollo sanitario (oltre ai tamponi e ai controlli sierologici), hanno evidenziato alcuni valori che non permettono al medico di potermi rilasciare l’idoneità. Dovendomi sottoporre a degli esami più approfonditi, che richiedono tempistiche lunghe e per non intralciare il lavoro sul campo in questo breve periodo di preparazione alle due gare di playout, preferisco farmi da parte, non potendo più garantire la mia presenza continua sul campo”.

La Società, preso atto delle sue intenzioni, nel ringraziarlo per il lavoro svolto in questa stagione, ha chiesto a Matteo Contini la sua disponibilità ad affiancare Gianni Piacentini nella conduzione della squadra in vista delle due gare di playout contro la Pianese. Visti i buonissimi rapporti rimasti, ha accettato con entusiasmo la proposta ricevuta, mettendosi subito a disposizione per effettuare i protocolli sanitari previsti (già effettuati ma ancora in attesa di risposta). Salvo imprevisti, la coppia Contini – Piacentini guiderà la Pergolettese nelle due gare di playout contro la Pianese.

