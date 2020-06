Il Castelleone punta sull'esperienza di Patrini

CASTELLEONE (19 giugno 2020) - Grande colpo per il Castelleone (Promozione), che si rinforza con l'esperienza del difensore Michele Patrini, classe ‘83. Un innesto di valore per l’organico del confermatissimo mister Marco Bettinelli. Dopo l’ultima stagione disputata sul parmense con la maglia della Fidentina, in Promozione emiliana, Patrini ha scelto di riavvicinarsi a casa sposando il progetto dei gialloblu. «Patrini sarà un valore aggiunto per una squadra ancora molto giovane: Michele è un leader nato e un difensore forte, anche nell’area avversaria sulle palle inattive, ma soprattutto un ragazzo serio» annuncia con grande orgoglio il direttore sportive Patrizio Garatti. Nel Castelleone 2020-2021 il centrale cremasco sarà il perno della retroguardia, l’uomo in grado di guidare il reparto alla luce della lunga e prestigiosa carriera. Prima della parentesi in Emilia, infatti, Patrini era stato tra i protagonisti del ritorno in Fanfulla in Serie D, la categoria nella quale ha militato per anni con le maglie di Crema 1908, Pergolettese, Caronnese, Fidenza, Vigevano, Albese e Sant’Angelo,. Ora, a 37 anni, per il figlio dell’allenatore Walter (ex Cso Offanengo e Castelvetro) si apre una nuova avventura. Se sarà in Promozione o in Eccellenza, come sperano nell’ambiente castelleonese, toccherà agli eventuali ripescaggi decretarlo, non prima di luglio.

