Ascoli - Cremonese diretta ore 18.30

CREMONA (17 giugno 2020) - Si riparte. Ascoli-Cremonese è la prima partita di campionato che si gioca in Italia dopo lo stop forzato per l’emergenza Coronavirus. Con il recupero di serie B (stadio Del Duca, ore 18,30) si prova a tornare alla normalità dopo l’antipasto della Coppa Italia che verrà assegnata proprio stasera dopo questo match. La speranza è che non ci siano altre interruzioni, il caso del positivo a Venezia preoccupa. Il Cts ha approvato la quarantena soft, ma senza l’intervento del governo si rischia di fermarsi ancora prima di partire.

In ogni caso oggi la Cremonese riallaccia i fili del discorso che aveva lasciato in sospeso lo scorso 22 febbraio e stavolta allo stadio di Ascoli giocherà veramente uno scontro diretto che vale la salvezza. Sarà solo la prima tappa di una maratona di undici gare che parte dal ‘patto della pizza’, la cena che Bisoli e i giocatori hanno consumato insieme per stringersi la mano e farsi la reciproca promessa che tutti insieme lotteranno per mantenere la serie B.

