Vanoli, anche Michele Talamazzi saluta la società

CREMONA (16 giugno 2020) - Un altro pezzo dello scacchiere Vanoli se ne va. Il direttore dell'area tecnica Michele Talamazzi lascia il club biancoblu e approda nell'organigramma della Grissin Bon Reggio Emilia. Questo il comunicato: "Vanoli Basket Cremona comunica che in data odierna si è interrotto il rapporto di collaborazione con Michele Talamazzi. A Michele le migliori fortune per il suo futuro".

"Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo fino a giugno 2022, con opzione di uscita in favore del club dopo la prima stagione, con Michele Talamazzi, che ricoprerà il ruolo di Team Manager e Scout. Cremonese classe 1982, Talamazzi ha lavorato negli ultimi cinque anni per la Guerino Vanoli Basket in Serie A, ricoprendo prima il ruolo di Team Manager e successivamente, dal 2018 ad oggi, quello di Responsabile dell’Area Sportiva ed Organizzativa, occupandosi anche di scouting. “Inseriamo nel nostro gruppo di lavoro un professionista emergente e competente – queste le parole del Direttore Generale biancorosso Filippo Barozzi – Michele porterà in dote la pluriennale esperienza maturata a Cremona, sia per quanto riguarda la gestione operativa della squadra che nell’area scouting”. “Sono entusiasta e motivato nell’iniziare questa nuova esperienza professionale – ha dichiarato Michele Talamazzi – non posso che ringraziare la società per la fiducia e non vedo l’ora di lavorare per un’organizzazione con la storia e la tradizione di Reggio Emilia”.

