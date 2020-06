Crisi Vanoli, i tifosi: «Abbonamenti anche al buio»

CREMONA (14 giugno 2020) - L’amore va oltre le crisi, oltre agli ostacoli, a volte (spesso) anche contro la ragione. È proprio questo sentimento sta muovendo i tanti tifosi vanolini. Di Cremona, ma anche da ogni lato della provincia. L’idea di perdere quel punto di riferimento domenicale che, da undici anni, è diventato un appuntamento fisso spaventa. Nulla è per sempre, ma quando una novità diventa consuetudine a quel punto bisogna cercare di salvaguardala in ogni modo, anche lottando.

Ieri è arrivata in redazione una lettera di un gruppo di tifosi, i Gdp, che non vogliono mollare e che sono pronti a fare di tutto per cercare di aiutare la squadra. Non sono imprenditori, ma lavoratori onesti che in questi mesi magari si sono visti ridurre lo stipendio. Non hanno auto da centomila euro nel box, ma una passione. Ma, come dicevamo, l’amore non conosce ragione e quindi stanno provando a dare il loro contributo anche economico.

Al di là della richiesta d’aiuto al tessuto imprenditoriale della provincia, l’idea lanciata è quella si sottoscrivere un abbonamento in bianco con la società. Un modo per dare una mano al presidente Aldo Vanoli, cercando di raccogliere qualche fondo che possa contribuire la salvezza della squadra.

