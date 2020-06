La Dondeo il 27 settembre

CREMONA (13 giugno 2020) - La corsa più iconica e prestigiosa del ciclismo cremonese è salva. La Coppa Dondeo, con i suoi 73 anni di storia e il suo fascino eterno, sarà recuperata domenica 27 settembre e diventerà «la gara della rinascita». Lo annunciano con orgoglio l’organizzatore Fulvio Feraboli, direttore tecnico del Vèlo Club Cremonese B&P Recycling, e il presidente Cristiano Colleoni.

«Se nel 1948 la Coppa Dondeo aveva fornito una spinta al ciclismo cremonese in un momento di ricostruzione, in pieno Dopoguerra, stavolta sarà la corsa della ripresa dopo le sofferenze legate alla pandemia» spiega proprio Feraboli, secondo una visione condivisa anche da Colleoni. Bergamasco, ma sensibilissimo al fascino e all’importanza della gara. «L’ho disputata da corridore, ed è sempre stata un’esperienza magica: recuperare la Dondeo era un obbligo, anche per il significato che riveste per la città» conferma il presidente del club grigiorosso.

La storica corsa dedicata alla categoria Juniores era inizialmente fissata per 13 aprile, giorno di Pasquetta, ma con l’avvento del Coronavirus l’appuntamento è saltato. Come le altre manifestazioni del territorio anche la gara dei pasticcini di via Dante e delle colline piacentine sembrava destinata a slittare direttamente al 2021. Per la Dondeo sarebbe stato il primo stop dal ‘48.

Feraboli e il presidente Colleoni, invece, non si sonon rassegnati al rinvio definitivo. Si sono rimboccati le maniche, aggrappandosi al grande patrimonio sportivo e culturale della classica. E una volta che la Federazione ha ufficializzato la ripresa dell’attività agonistica da agosto, la 73esima edizione della Coppa Dondeo è stata reinserita in calendario. Si disputerà alle porte dell’autunno, e per gli appassionati non sarà una novità assoluta. Fino al 2011 la Dondeo si è sempre corsa in settembre. Stavolta sarà una necessità dettata dal Covid-19, ma a questo punto il recupero è una conquista. Come nel Dopoguerra, la Dondeo sarà ancora una volta il simbolo del ritorno alla vita.

