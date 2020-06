CREMONA (13 giugno 2020) - Castelverde e Sergnanese promosse in Prima categoria, Leoncelli e Ombriano Aurora (in testa sia per coefficiente che per algoritmo nel girone A di Terza) in Seconda. E soprattutto, nessuna retrocessione nelle prime squadre e nemmeno nelle giovanili.

Sono finalmente ufficiali i verdetti della stagione 2019-2020 per il calcio dilettantistico: si è infatti tenuto stamattina il Consiglio direttivo del Comitato Regionale Lombardia, che ha provveduto a formalizzare i meccanismi di promozione e retrocessione da inoltrare alla LND, come richiesto all’esito dell’ultimo Consiglio di Lega, per la ratifica del Consiglio Federale. Con la sola eccezione del campionato di Eccellenza, per il quale è intervenuta delibera nazionale che prevede una promozione e una retrocessione per ciascun girone, il Crl ha approvato la promozione delle prime classificate al momento della sosta forzata in tutti i campionati regionali e provinciali dilettantistici e, quanto al settore giovanile, l’ammissione ai campionati regionali delle squadre nel numero previsto dal regolamento in vigore in questa stagione. Sia per i campionati dilettanti che per quelli giovanili si è poi optato per il blocco delle retrocessioni.

Per quanto riguarda le quote ''under'' nelle prime squadre, non ci sarà invece nessun blocco: le annate slittano come sempre. Sarà quindi obbligatoria la presenza di un 2000, un 2001 e un 2002 sempre in campo in Eccellenza e Promozione; un 1998 e due 1999 in Prima categoria; e infine un 1997, un 1998 e un 1999 in Seconda.

