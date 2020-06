Campionato cadetto al venerdì e al lunedì

CREMONA (10 giugno 2020) - Il campionato di serie B al venerdì e al lunedì. Sarebbero questi i due giorni della settimana che Lega B e operatori tv stanno individuando per mettere a punto il calendario della ripresa. Non si giocherebbe quindi un turno al sabato e uno al martedì come infrasettimanale, bensì 24 ore prima. Una scelta che attende di essere messa a punto e ufficializzata, ma che starebbe prendendo corpo con decisione. Resta confermato in ogni caso lo stop al campionato spezzatino. Ogni turno infatti verrà giocato interamente nella stessa giornata ma con due fasce orarie differenti: alle 18,30 dovrebbe essere messa in programma una gara come anticipo Rai, mentre le altre nove gare potrebbero essere programmate tutte alle ore 21 su Dazn. A fare eccezione sarebbero solo il recupero tra Ascoli e Cremonese di mercoledì 17 e la giornata 29, quella della ripresa, che sarà spalmata tra venerdì e domenica (Ascoli e Cremonese per avere più recupero verrebbero slittate nel girono di festa). Il resto del calendario dovrebbe pertanto riprendere da venerdì 26 giugno con le gare in blocco e i turni infrasettimanali già programmati sarebbero anticipati al lunedì.

