Seconda Categoria, mister Roda nuovo tecnico del Casalbuttano

CASALBUTTANO (10 giugno 2020) - Dopo la lunga sospensione, il calcio dilettantistico cremonese si sta rimettendo in moto e il valzer degli allenatori tiene banco nelle categorie minori a partire dalla Seconda categoria.

Il Casalbuttano ha annunciato il nuovo allenatore per la stagione 2020-21: si tratta di Cristian Roda, che lascia la Grumulus dopo sei stagioni ricche di soddisfazioni. Prima nel settore giovanile e poi al timone della prima squadra, Roda a Grumello ha scritto pagine importanti portando i rossoblù in Prima categoria dopo un lungo percorso di costruzione. Ora, il ritorno a Casalbuttano: proprio nel club biancoceleste l’allenatore residente a Ossolaro aveva iniziato l’avventura da tecnico, nel lontano 2010, all’interno dello staff della Juniores regionale. L’accordo con Roda è stato raggiunto sulla base di un progetto triennale e il tecnico sarà seguito a Casalbuttano dal fisioterapista e preparatore atletico Antonio Cavina e dal preparatore dei portieri Fabiano Montini. L’ex allenatore della Grumulus raccoglie il testimone da Luciano Feliciani, che resterà comunque nel Casalbuttano: per lui è pronta la panchina della Juniores.

Ancora da definire invece il nome del successore di Roda alla guida della Grumulus, formazione che nella prossima stagione dovrebbe ripartire dalla Prima categoria (domani i verdetti definitivi per i dilettanti nel Consiglio Federale).

In Seconda categoria cremonese, si apre un nuovo ciclo anche alla Sestese. Dopo la separazione consensuale da Davide Comandulli, la panchina dei biancoverdi è stata affidata a Simone Bertoletti, già nello staff ma soprattutto ex difensore della Sestese, del Dosimo e di altri numerosi club dilettantistici del cremonese.

