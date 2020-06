Soresinese, Oscar Miglioli è il nuovo allenatore

SORESINA (6 giugno 2020) - Oscar Miglioli è il nuovo allenatore della Soresinese. Pochi giorni dopo la separazione da Federico Cantoni, la società cremonese di Promozione ha definito e ufficializzato l'accordo con il tecnico ex Castelleone, Santo Stefano e Romanengo, che sarà alla guida dei rossoblu nel campionato 2020-2021. Un castelleonese a Soresina: avversario in tanti derby, per anni Miglioli è stato un simbolo dei cugini del Castelleone, prima come giocatore e poi come mister. Ora, per l'ex trequartista classe 1970, si apre una nuova avventura accompagnata da una precisa missione: riportare la ''Sore'' ai vertici del calcio regionale.

