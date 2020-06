Canottaggio Indoor, nuovo record mondiale per Valentina Rodini

CREMONA (6 giugno 2020) - Il lockdown non ha scalfito la forma fisica di Valentina Rodini. L’atleta cremonese (Fiamme Gialle, cresciuta in Bissolati) l’ha rifatto un’altra volta: dopo aver battuto lo scorso 21 maggio il record mondiale Indoor Rowing dell’ora percorrendo ben 15693 metri (Pesi Leggeri 19-29 anni), nella regata indoor Coop&Garofalo ‘Home race’ 30 indoor timelapse ha stabilito il nuovo record mondiale lo scorso 30 maggio nel tempo di 30 minuti. La gialloverde ha percorso infatti 8093 metri che l’hanno piazzata al secondo posto assoluto ma al primo per quanto riguarda i pesi Leggeri 19-29 anni.

