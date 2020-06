Soresinese, Federico Cantoni non è più l'allenatore

SORESINA (3 giugno 2020) - Federico Cantoni non è più l'allenatore della Soresinese (Promozione). Dopo due stagioni, la prima condita dal trionfo in Prima categoria e la seconda interrotta dal Covid-19 con la squadra al 3° posto, l'allenatore cremasco non è stato confermato alla guida dei rossoblù. ''E' una scelta dolorosa, sia a livello sportivo che umano, ma abbiamo voluto lanciare un segnale di discontinuità per ripartire con nuovi stimoli. Dopo due anni positivi, abbiamo bisogno di una spinta diversa'' spiega il ds Nicola Bandera. Lo stesso Cantoni saluta così, con tanto orgoglio, ma non senza un pizzico di amarezza: ''Nel calcio si va e si viene, però mi spiace tantissimo lasciare questo gruppo fantastico dopo 2 anni pieni di risultati e anche di momenti emozionanti. I messaggi che mi stanno arrivando dai giocatori sono la vittoria più bella. Lascio con la consapevolezza di aver costruito qualcosa di importante con lo staff e tutto lo spogliatoio. Ringrazio anche la Soresinese, che mi ha dato l'opportunità di iniziare il percorso da allenatore. Non nascondo però che avrei preferito un confronto diretto e più approfondito con la società. Anche solo per salutarsi, con la massima serenità, e magari capire a fondo le motivazioni della scelta''. Adesso, a Soresina, è aperta la caccia al sostituto. Ma anche quello di Cantoni sarà un nome caldo nel valzer estivo degli allenatori tra Promozione ed Eccellenza.

