Cremonese, mercoledì 17 probabile recupero con l'Ascoli

CREMONA (3 giugno 2020) - Il campionato di serie B potrebbe ripartire con il recupero tra Ascoli e Cremonese anticipato a mercoledì 17 giugno, stessa data in cui è stata fissata la finale di Coppa Italia. Il Direttivo della Lega B stamattina ha posto sul tavolo dell’assemblea anche questa proposta che ha trovato la piena disponibilità della Cremonese e a quanto pare dell’Ascoli. La data non è ancora ufficiale e lo si saprà nel pomeriggio ma il 20 giugno, quando ripartirà, il campionato di serie B avrà messo ‘in pari’ tutte le squadre. Con questa proposta la Cremonese non andrà ad affollare il proprio calendario. Se tutto sarà confermato, quindi, Ascoli e Cremonese saranno le prime squadre di serie B a tornare in campo allo stadio Del Duca. Per la Cremonese uno scontro salvezza: in caso di vittoria i grigiorossi uscirebbero alla zona playout in un colpo solo e poi troverebbero sabato 20 allo Zini il Benevento capolista.

