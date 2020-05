Vanoli, Sacchetti saluta: «Non ero più considerato»

ALGHERO (29 maggio 2020) - Non esistono mai addii belli. Certo, alcuni fanno più male di altri. È il caso di Meo Sacchetti, che dopo tre anni non sarà più l’allenatore della Vanoli. Il Coronavirus, la crisi, non solo economica, ma anche a livello personale tra la società e il coach. Qualcosa si è rotto e non è di certo l’aspetto economico ad aver fatto la differenza, ma quello umano.

Coach, a noi non è sembrato un addio così inaspettato…

«Devo dire che nelle ultime settimane sono successe un po’ di cose, probabilmente su molti aspetti non siamo riusciti a comunicare nel modo giusto e forse per la prima volta tra me e la società non c’erano le stesse idee».

Per esempio?

«Tempo fa avevo letto con piacere un’intervista di Aldo in cui dichiarava con entusiasmo la partecipazione alla serie A, la disponibilità a confermare il gruppo, riaffermando il ruolo dell’allenatore in qualità di fulcro del progetto. Ciò che è seguito dopo non è stato esattamente così».

INTERVISTA INTEGRALE SU LA PROVINCIA DI VENERDI' 29 MAGGIO 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO