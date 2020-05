Aldo Vanoli: «A Meo si è presentata una nuova opportunità, abbiamo accolto la sua richiesta »

CREMONA (27 maggio 2020) - Le parole di Aldo Vanoli dopo l'addio di coach Sacchetti: “Purtroppo le tempistiche non ci hanno consentito di garantire nell’immediato impegni per il futuro. A Meo si è presentata una nuova opportunità e, per quanto inaspettata e dolorosa, abbiamo accolto la sua richiesta di intraprendere un’altra strada. Noi comunque continuiamo a lavorare giorno e notte per garantire un futuro nella massima serie a Cremona”.

