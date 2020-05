Vanoli: «Rescissione consensuale con Meo Sacchetti»

CREMONA (27 maggio 2020) - La società Vanoli Basket Cremona in un breve comunicato ha dichiarato «di aver rescisso consensualmente il rapporto contrattuale in essere con coach Meo Sacchetti». E poi: «A Meo i ringraziamenti per i tre indimenticabili anni trascorsi insieme, coronati dalla conquista della prima storica Coppa Italia».

