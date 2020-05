Prima categoria, il Torrazzo annuncia il nuovo mister Mauro Panzi

CREMONA (26 maggio 2020) - Restyling totale per il Torrazzo Malagnino. Dopo aver pianificato con cura la ripartenza durante la sospensione, il club biancoverde volta pagina e si proietta definitivamente verso la stagione 2020-21 con l’annuncio delle nuove figure tecniche. Mauro Panzi sarà l’allenatore della prima squadra, che beneficerà del blocco delle retrocessioni con la salvezza a tavolino in Prima categoria. Entra nel club anche il nuovo direttore sportivo Luca Bernabé, mentre la Juniores regionale è stata affidata alla guida di Andrea Fiorentini. Mister Panzi e il ds Bernabé approdano al Torrazzo dal settore giovanile della Leoncelli, mentre Fiorentini (27 anni) è stato promosso internamente dall’Under 15 del vivaio di casa. Nomi nuovi per un progetto orientato alla doppia permanenza nelle categorie regionali, ma anche alla crescita dei giovani e ai valori dell’aggregazione sociale. Come spiega il presidente Maurizio Dossena: "Ripartiamo da un tecnico molto competente e motivato come Panzi, un profilo perfetto, che si incastra alla perfezione con i nostri progetti. Punteremo molto sui nostri ragazzi, sulla riscoperta di valori non solo calcistici che nel mondo post-Coronavirus saranno ancora più importanti. Lo stesso vale per Fiorentini: investiamo su un ragazzo di grande qualità, secondo una logica di programmazione che non si è fermata durante il lockdown, anzi è proseguita con decine di video-conferenze per riorganizzare l’attività".

