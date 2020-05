Bocce, una Signorini-Dlf ferita, Mereni: «Ma a giugno si torna»

CREMONA (26 maggio 2020) - «Torniamo tutti in bocciofila» era stato l’invito che aveva lanciato alcuni giorni fa il professor Antonio Spataro, direttore dell’Istituto Medicina dello Sport e medico federale della Federbocce. È quello che desiderano e sperano che avvenga presto anche i 571 bocciofili, 316 di Cremona e 265 dell’area cremasca.

Tra le società maggiormente colpite da questa pandemia c’è la bocciofila Signorini-Dlf con sede presso il circolo Arci Carlo Signorini di via Castelleone. «È inutile nascondere - afferma il presidente Enrico Mereni - che le conseguenze del Covid-19 hanno determinato il blocco dell’attività agonistica ma soprattutto la chiusura del nostro bocciodromo proprio nei mesi essenziali dove è frequentato da tesserati Fib e dai tanti appassionati cremonesi. Il nostro impianto, con due corsie di gioco, è sempre stato un appuntamento ed un riferimento per tanta gente. Speriamo di poterlo riaprire ad inizio giugno ovviamente con un protocollo di accesso regolamentato e di utilizzo in sicurezza che terrà conto sia delle disposizioni sanitarie che di quelle della Fib. Inoltre la riapertura costituirebbe un’opportunità di integrazione al reddito dei gestori al fine di contenere le perdite di ricavi subite durante questo lockdown. Stiamo valutando l’opportunità offerta dal Dpcm per apportare delle migliorie a campi e strutture adiacenti»».

