Il bimbo dell'ex grigiorosso Bacis cade dal terzo piano e muore

AREZZO (17 maggio 2020) - Tragedia per l’ex giocatore della Cremonese, Michele Bacis, che l’altra notte ha perso il secondogenito di 8 anni precipitato dalla finestra del terzo piano di una palazzina nel centro storico di Arezzo.

Bacis aveva vestito la maglia grigiorossa nel 2007-2008 sotto la guida di Emiliano Mondonico e da tempo si era stabilito nel centro storico di Arezzo insieme alla moglie e ai due figli. L’altra notte, per una fatalità, il tonfo sordo della caduta. Le ferite riportate in seguito all’impatto non hanno lasciato scampo al bimbo.

