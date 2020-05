L'Esperia Cremona conferma coach Valeria Magri

CREMONA (7 maggio 2020) - Nonostante il clima d’incertezza che regna in queste settimane, Esperia comincia a programmare il futuro. Il trait d’union con la scorsa stagione è la conferma, sulla panchina gialloblù, di coach Valeria Magri, condottiera delle tigri gialloblù in un percorso, quello dell’annata 2019/2020, che stava riservando soddisfazioni in serie con il passare delle settimane. “Sono contentissima di poter lavorare ancora con Esperia - esordisce Valeria. Una società seria che mi ha stupito positivamente per il modo di lavorare e di fare tutto con serietà, oltre alla presenza, in palestra e sul piano umano”. Assieme a lei, è confermato il resto dello staff tecnico. “Sono contenta di poter lavorare ancora con ‘Gengi’ (coach Gabriele Denti, ndr), siamo sulla stessa lunghezza d’onda, ci confrontiamo molto. Lui è molto sulle sue, non vuole allargarsi ma io lo voglio rendere partecipe, data la sua indubbia competenza. Per quanto riguarda la figura di Matteo Bozzetti (il preparatore atletico), non è ancora così considerato per un livello come la B1, però sono riuscita a far capire alla dirigenza l’importanza di una buona preparazione e di una continuità di ricerca del benessere fisico. La società investe sulle ragazze quindi ritengo opportuno che siano curate e preparate al meglio. Con Matteo stiamo crescendo di anno in anno, con i gruppi squadra che cambiano spesso e ciò aiuta anche noi a crescere e migliorare. Matteo è molto preparato, sempre alla ricerca di conoscenza, in più la sua partecipazione carismatica, in una squadra femminile, ci vuole assolutamente”.

Sulla stagione 2020/2021, tutto è ancora in stand-by e la luce in fondo al tunnel ancora non si intravede. “Premesso che il periodo è di quelli particolari, è difficile parlare di obiettivi. Partiamo dicendo che abbiamo la possibilità di riconfermare la maggioranza della squadra, se la sono meritata con i risultati degli scorsi mesi. Intelligenti, lavoratrici, sarei molto felice di avere a disposizione le ragazze che ho allenato in questi ultimi mesi. Non si conoscono le aspettative per la prossima stagione, non si sa quando si comincerà, quali squadre parteciperanno, quindi avere degli obiettivi è prematuro. Partiamo con i piedi per terra, cerchiamo di formare una squadra con cui portare avanti il lavoro fatto finora. Sarebbe il massimo riuscire a ripartire da dove ci siamo fermati: abbiamo disputato una stagione splendida, con risultati ottimi e lavoro super. Una volta che saranno noti l’inizio del campionato e le squadre partecipanti, si parlerà di obiettivi. Un passo alla volta, per poi godere al meglio degli avvenimenti positivi”.

Coach Magri poi riflette anche sugli sviluppi futuri della pallavolo in generale. “In parte mi fa paura, perché a livello economico ci sarà un ridimensionamento, però non si può pensare che si possa restare completamente fermi. Come altri sport verranno ridimensionati, anche la pallavolo subirà questo trattamento. Inoltre non dimentichiamoci che non siamo considerati professionisti, ma dilettanti. Detto questo, sarà importante la presenza di società serie, partendo dalle giovanili perché con quello si può andare avanti. Per Esperia stiamo lavorando in questo senso, assieme a Mirko Gualazzi che sta organizzando tutto il settore giovanile, io lo assisto sull’aspetto tecnico: sono basi molto importanti per la società”.

