Coronavirus, il Centro Arvedi resta chiuso: i giocatori della Cremonese a casa

CREMONA (3 maggio 2020) - La circolare del Viminale inviata ai prefetti consente anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private. Nonostante questa concessione, la Cremonese non riaprirà il Centro Arvedi. "Assolutamente no - ha commentato il direttore generale grigiorosso, Paolo Armenia - perché la Cremonese aspetta il protocollo sanitario definitivo".

La società prosegue dunque fedele alla priorità indicata dalla proprietà che è salvaguardare la salute degli atleti. Nessuna convocazione a Cremona, i giocatori resteranno nelle proprie case. A cambiare, semmai, sarà il programma di lavoro pianificato dal tecnico Bisoli e dal preparatore Chiodi: la possibilità di uscire di casa aumenterà sicuramente la parte dedicata alla corsa e ai lavori aerobici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO