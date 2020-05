Coronavirus, morto Achille Coppi: pioniere del rugby a Viadana

VIADANA (3 maggio 2020) - Vasto cordoglio a Viadana per la scomparsa del settantenne Achille Coppi, stroncato dal Coronavirus dopo un lungo ricovero ospedaliero. Coppi gravitava da sempre attorno al rugby viadanese, avendo cominciato a giocare negli anni Settanta e poi rimanendo nella società come dirigente del settore giovanile per decenni e volontario nelle tante manifestazioni legate alla palla ovale. Negli ultimi anni Coppi, ricordato per la sua innata simpatia, era stato anche volontario dell'associazione Save the Bobby, mettendosi a disposizione nel corso dell'omonimo motoraduno che si tiene il 25 aprile. Lascia la moglie Claudia e la figlia Alessandra.

