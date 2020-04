Coronavirus, #distantimauniti: gli atleti della Baldesio nel video ufficiale della FIC

CREMONA (29 aprile 2020) - Soddisfazione per gli atleti e i tecnici della Canottieri Baldesio che sono stati inseriti nel video ufficiale della FIC #distantimauniti. Gli atleti della Baldesio protagonisti nel video insieme ai campioni azzurri e ai canottieri che in questo periodo di quarantena continuano a lavorare in tutta Italia per tornare insieme più forti di prima