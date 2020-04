Coronavirus, il Centro Arvedi pronto a riaprire

CREMONA (28 aprile 2020) - Il Centro Arvedi è pronto a riaprire, se fosse necessario, il prossimo 18 maggio. La Cremonese è in grado di preparare la ripartenza della squadra ma resta l’incertezza sui tempi. Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dal 4 maggio consentirà l’attività agli atleti che preparano la partecipazione ai Giochi Olimpici, paralimpici e quelli di interesse nazionale degli sport individuali. Sarà consentita l’attività motoria individuale all’aperto. Il paletto del 18 maggio per gli sport di squadra non è indicato nel decreto, ma lo ha riferito in conferenza il presidente del Consiglio Conte. Quella data resta al momento l’unica indicazione per le squadre professionistiche. La Cremonese è quindi pronta a riaprire il Centro Arvedi ai giocatori della prima squadra ma non al pubblico. In attesa che il protocollo medico, sottoposto all’attenzione del Governo, riceva le ultime correzioni e integrazioni.

La Cremonese richiamerà i suoi stranieri. Reda Boultam e Zan Celar sono rispettivamente in Olanda e in Slovenia. Dovranno tornare in Italia nei prossimi giorni e poi sottoposti a quarantena.

