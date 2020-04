Coronavirus, l'ex grigiorosso Favalli è guarito

SOLAROLO RAINERIO (26 aprile 2020) - Dopo la riscontrata positività al Coronavirus per il giocatore della Reggio Audace, squadra di calcio di Reggio Emilia, che milita nel campionato di Serie C, il 27enne difensore Alessandro Favalli - che ha militato anche nella Cremonese ed è di Solarolo Rainerio - si è negativizzato ed è guarito. "E' stato un periodo difficile e che mi ha segnato, ma posso dire di essermelo lasciato alle spalle. Voglio dire grazie ai medici, alla mia famiglia, alla squadra, alla società e a tutte le persone incontrate nel mio percorso sportivo che in questo periodo mi hanno fatto sentire la loro vicinanza".

