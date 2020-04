Coronavirus, il cremasco Hubner in corsia al Sacco (ma solo virtualmente)

MILANO (25 aprile 2020) - Il calciatore Dario Hubner in corsia all'ospedale Sacco di Milano. Una visita virtuale grazie a Matteo Passerini, un infermiere tifoso del Brescia che ha portato in uno degli ospedali in prima linea contro il Coronavirus il libro dell'attaccante, indossando un camice con la scritta sul retro come sulle maglie di calcio. Hubner, triestino d'origine ma da 30 anni a Crema, ha indossato, tra le altre, le maglie di Pergocrema, Brescia, Piacenza e Perugia.

In Mi chiamavano Tatanka, edito da Baldini+Castoldi e scritto da Tiziano Marino, Hubner - il re dei bomber di provincia e unico insieme a Igor Protti ad aver vinto la classifica cannonieri di A, B e C - si racconta a quasi dieci anni dalla sua ultima partita ufficiale con i dilettanti del Cavenago.