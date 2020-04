E'Più Pomì Casalmaggiore, Gaspari saluta

ANCONA (11 aprile 2020) - La stagione si è conclusa prematuramente a causa dell'emergenza Coronavirus, costringendo coach Marco Gaspari e la "sua" E'Più Pomì Casalmaggiore al sesto posto, senza la possibilità di proseguire la rincorsa alla qualificazione europea e ad una gioia playoff che manca da tre stagioni. Il match giocato a Monza sarà però l'ultimo del coach di Ancona sulla panchina rosa. "E' presto per parlare di futuro - conferma coach Gaspari - ma non sarò a Casalmaggiore la prossima stagione". Si conclude così un ciclo di due anni nel quale la formazione di Via Baslenga ha riportato entusiasmo al PalaRadi tenendosi sempre a portata dell'alta classifica, difettando dell'acuto finale, quello che le avrebbe permesso di mettere ko una big del torneo alzando ulteriormente l'asticella.

