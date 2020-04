Ora il Minibasket si impara a tavola

CREMONA (8 aprile 2020) - Quando la pallacanestro diventa un gioco... da tavolo: per far divertire i bambini che sentono la nostalgia degli allenamenti e delle partite in palestra con gli amici, la Fip di Cremona ha realizzato un gioco dell’oca completamente incentrato sulle regole del minibasket. Il tabellone, infatti, è lo stesso del tradizionale passatempo che da sempre ha unito generazioni di famiglie, solo che ad ogni casella corrisponde un fallo, un canestro, un tiro libero o una penalità. Con estro e fantasia i bimbi devono ritagliare e colorare le sagome che andranno a comporre le differenti pedine del gioco e poi dovranno costruire il dado. E una volta iniziata la partita l’obiettivo finale è quello di permettere alle giovani generazioni di divertirsi, stando a casa, insieme a fratelli e genitori in una sfida fino alla casella numero 63, quella della vittoria.

come nasce il gioco

A spiegare i dettagli dell’iniziativa è il responsabile del settore minibasket Fip di Cremona Mauro Facchetti: «Abbiamo reso concreta un’idea che avevamo da un po’ di tempo – commenta –, quindi mi sono messo in moto e ho realizzato il tabellone impostandolo completamente sul regolamento. Questo per permettere a bimbi e genitori di imparare e di ripassare le regole del minibasket: tra le caselle del gioco, infatti, non ci sono il tiro da 3 o la violazione di metà campo ma siamo convinti che questa intuizione possa risultare utile anche agli adulti per scoprire delle sfaccettature della pallacanestro che magari non sono così note».

Il tabellone, da tenere e utilizzare, insieme al regolamento del gioco, è pubblicato sul giornale La Provincia di oggi.

