Coronavirus, Alessandro Bastoni: "Asta benefica per gli ospedali"

PIADENA DRIZZONA (6 aprile 2020) - “Anch’io voglio scendere in campo per sostenere gli Ospedali Italiani in questo momento di grande emergenza”. A dirlo è Alessandro Bastoni, piadenese, difensore dell’Inter. “Tramite l’ente no-profit LIVE Onlus, potrete aggiudicarvi la mia maglia “limited edition”, utilizzata nella gara contro il Cagliari, che sarà disponibile nell’asta benefica sul portale di eBay. L’intero ricavato andrà a sostegno dell’Ospedale di Cremona, la mia città di origine”, ha annunciato Bastoni via social.

