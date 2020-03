Coronavirus, l'augurio di Dezotti alla 'sua' Cremona

CREMONA (28 marzo 2020) - I grandi amori non si dimenticano, soprattutto nei momenti di grande difficoltà come quello attuale caratterizzato dalla diffusione del terribile Coronavirus. Dal suo divano di casa a Rosario in Argentina, l'ex bomber grigiorosso Gustavo Abel Dezotti (a Cremona dal 1989 al 1994, 51 gol in 154 presenze), con addosso la maglia della Cremonese, ha voluto affidare ad Instagram il messaggio ‘Forza Italia’. Di fianco a lui tutte le maglie della Cremonese, compresa quella speciale color bianco e lilla. Grazie Gustavo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO