Coronavirus, Aldo Vanoli è di nuovo a casa

CREMONA (22 marzo 2020) - Il presidente Aldo Vanoli è stato dimesso ed è di nuovo a casa. Una splendida notizia per l'interno mondo del basket comunicata nel tardo pomeriggio direttamente dalla Vanoli Cremona.

Il massimo dirigente era stato ricoverato poco più una settimana fa per per alcuni problemi respiratori, accusati dopo un periodo di autoisolamento caratterizzato da una febbre bassa ma fastidiosa. Vanoli, in più di un'occasione, aveva rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute fino ad oggi quando è giunta la bella notizia delle dimissioni.