Coronavirus, tampone negativo per l'atleta E'più Pomì

CASALMAGGIORE (17 marzo 2020) - Il Laboratorio di Analisi dell'Ospedale di Cremona stamane ha comunicato l'esito - negativo - del tampone effettuato lunedì scorso all'atleta della E'più Pomì che prima della partita con Busto, dell'8 marzo, presentava febbre alta e cefalea. Per lei una grande soddisfazione: non si trattava di Coronavirus. "Sono stati giorni di apprensione per la salute della giocatrice - dicono dalla società - e per tutte le ricadute che un’eventuale positività al Coronavirus avrebbe comportato per la squadra, lo staff tecnico e i dirigenti. Le disposizioni del governo di fatto invitano tutti gli italiani a mantenere un isolamento responsabile e lo stesso invito è stato rivolto dalla Società a chi è stato in contatto con l’atleta sottoposta a tampone. Si tratta di misure preventive che ora non cambiano anche se indubbiamente siamo molto più sollevati". Dopo dieci giorni passati sempre tra le mura del suo appartamento casalese oggi potrà uscire perlomeno per una camminata, in linea con le direttive del Decreto del governo. La società coglie anche l'occasione per ringraziare il medico sociale dr. Graziano Sassarini per la gestione della situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO