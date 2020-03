Coronavirus, Sansebasket dona 400 tute Tyvek al Maggiore di Cremona

CREMONA (17 marzo 2020) - La società sportiva Sansebasket, grazie alla raccolta fondi legata all'iniziativa Sanse Loves Cremona, ieri pomeriggio con la prima parte dei fondi raccolti è riuscita a fornire l'ospedale Maggiore di Cremona le prime 400 tute Tyvek necessarie. "Speriamo di poter continuare la raccolta - spiegano i dirigenti - in modo da sostenere ulteriormente, nel nostro piccolo, il nostro ospedale, la nostra città. Appena sono approdate in città siamo andati a ritirarle assieme a due referenti della ASST locale, affinché giungessero subito al nostro Ospedale. Ma non è finita qui. La Sanse punta ancora più in alto e, se proseguiremo insieme, impegnandoci con passione nella raccolta dei fondi, potremo acquistare altri presidi utili ai nostri medici ed infermieri. Sono tanti gli amici, sportivi e non, che si sono accomunati a noi in questa iniziativa.

Sinceramente, non ci aspettavamo di ricevere una risposta così forte. Sport e solidarietà fanno squadra per giocare una partita difficile, che dobbiamo vincere. Aiutaci ad aiutare!". #sanselovescremona

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO