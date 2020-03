Benito Penna, 80 anni di leggenda

CREMONA (16 marzo 2020) - Taglia domani il traguardo degli 80 anni uno dei più grandi personaggi della storia di Cremona sportiva, oltre che un grande uomo e personaggio: Benito Penna.

Nato a Castelverde il 17 marzo 1940, da giovane ha iniziato a praticare l'atletica leggera, in particolare il lancio del disco e del peso; poi i dirigenti della Velox di Castelverde lo convinsero a frequentare la palestra dell’ABC (Accademia Boxe Cremona) di via dei Mille per la preparazione invernale e fu così che Benito iniziò a tirare i primi pugni sul ring, accorgendosi fin da subito di avere delle possibilità in questa disciplina sportiva grazie anche all'aspetto fisico. Debuttò nel 1957 al torneo Primi Pugni e da lì iniziò una lunga e brillante carriera da pugile, nel corso della quale il ‘gigante’ di Bonemerse ha totalizzato 131 incontri tra dilettanti e professionisti, conquistando 83 successi, di cui 28 per ko tecnico. Si arruolò nella Pubblica Sicurezza a diciott'anni, entrando così nella nazionale Juniores nel 1959. Più volte sul podio in Italia, a un passo dal titolo europeo dei pesi massimi, e sfiorò la partecipazione alle Olimpiadi di Roma del 1960. Il 25 ottobre 1959 a Milano va in scena il Torneo Preolimpico e Penna batte in semifinale la stella nascente Canè. Nel luglio del ’60, il Torneo Preolimpico si tiene a Roma ma stavolta Benito perde prima con Masteghin (verdetto per altro fischiatissimo) e poi con De Piccoli. Addio Olimpiadi.

