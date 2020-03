Coronavirus, si ferma la Serie A di basket

CREMONA (8 marzo 2020) - La Serie di A di basket si ferma per l'emergenza Coronavirus e, di conseguenza, non si disputa la sfida in programma oggi in brianza tra la Vanoli e Cantù. "In seguito al nuovo decreto diramato dal Governo - spiega una nota -, la Lega Basket Serie A, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro e sentite anche le società interessate, ha deciso di sospendere tutte le gare della ventiquattresima giornata in programma oggi domenica 8 marzo”. Ieri si erano già giocate due gare Trieste-Pistoia 97-80 e Roma-Sassari 88-93.